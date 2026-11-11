Cruza niño Morones Prieto para ir a pescar al río Santa Catarina

Policías de Guadalupe se movilizaron hasta el sitio y, con apoyo de drones y las cámaras del C4, lograron localizar al menor en el interior del río

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Un menor de apenas 10 años movilizó a elementos de la Policía de Guadalupe, luego de que fuera sorprendido en el cauce del río Santa Catarina, a donde llegó con la intención de pescar.

El pequeño cruzó solo la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Esmeralda, en Guadalupe, lo que generó la preocupación de automovilistas que circulaban por el sector y que, al percatarse del peligro, alertaron al 911.

Incluso, algunos conductores tuvieron que detener su marcha para resguardar al niño y evitar que fuera atropellado por algún vehículo.

Tras el reporte, policías municipales se movilizaron hasta el sitio y, con apoyo de drones y las cámaras del C4, lograron localizar al menor en el interior del río, mientras intentaba pescar.

El niño vestía pantalón negro, playera camuflajeada y llevaba una mochila. Además, tenía entre sus manos un artefacto que, al parecer, él mismo había fabricado para realizar esta actividad.

Los uniformados descendieron hasta el cauce del río para ponerlo a salvo y proteger su integridad.

Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, donde recibió una valoración médica para descartar cualquier lesión o afectación a su salud.

Finalmente, el pequeño fue entregado a su madre.