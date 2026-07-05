Cruza monorriel nuevo puente que une Torre Rise con Morones

El monorriel de las nuevas líneas del Metro de Nuevo León cruzó por primera vez el nuevo puente que conectará Torre Rise con Morones Prieto

El monorriel de las nuevas líneas del Metro de Nuevo León cruzó por primera vez el nuevo puente que conecta Torre Rise con Morones Prieto, una prueba que marca un nuevo avance en la construcción del sistema de transporte que busca mejorar la movilidad en la zona metropolitana de Monterrey.

El recorrido inició en Patios y Talleres, avanzó hasta la estación Obispado y posteriormente llegó a Torre Rise, donde también fue recorrida la nueva pasarela peatonal que enlazará ambos lados de la ciudad.

Un recorrido que acerca la Línea 4

A través de un video difundido en redes sociales, el gobernador Samuel García mostró el trayecto y aseguró que las pruebas continúan sin contratiempos.

Durante el recorrido destacó que el compromiso era llegar con el monorriel hasta Torre Rise durante el Mundial 2026, objetivo que, aseguró, ya fue alcanzado con esta prueba.

También informó que la estación Obispado ya quedó conectada con esta zona y recordó que Torre Rise contará con un mirador ubicado en el piso 100.

El nuevo puente conectará puntos estratégicos

Uno de los momentos más importantes del recorrido fue el cruce del nuevo puente que conecta Torre Rise con Morones Prieto.

La estructura peatonal tiene una longitud aproximada de 400 metros y, de acuerdo con lo informado, fue diseñada sin intervenir el cauce del río.

Su objetivo será conectar de forma directa el Distrito Médico, el Hospital San José, el Tecnológico de Monterrey, San Pedro y la colonia Independencia con las estaciones de la Línea 4 del Metro mediante andadores elevados.

Además, se anunció que las estaciones Torre Rise e ISSSTE contarán con puentes similares para facilitar el acceso de los usuarios al sistema de transporte.

También sumará parques lineales

Durante el recorrido se informó que el proyecto contempla dos parques lineales que complementarán la infraestructura de movilidad.

El primero se desarrollará sobre la avenida Constitución, con una extensión cercana a los siete kilómetros desde Fundidora hasta Torre Rise, mientras que el segundo se construirá sobre Morones Prieto con dirección al Palacio Federal.

García aseguró que, una vez concluido el proyecto, será posible trasladarse desde esta zona hasta el Aeropuerto Internacional de Monterrey utilizando la Línea 4 del Metro.

El mandatario estatal también destacó que las nuevas líneas del Metro, los puentes peatonales, la renovación del transporte urbano con 4,000 nuevos camiones y las obras de conectividad forman parte de la estrategia para transformar la movilidad en Nuevo León y afirmó que los trabajos continúan avanzando conforme al calendario previsto.