Cruz Roja alerta por aumento de accidentes en vacaciones

Los menores pueden estar expuestos a riesgos si no se les presta la atención necesaria, por lo que recomendó vigilarlos de manera permanente

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Con la llegada de las vacaciones de verano, miles de niños pasarán más tiempo en sus hogares, por lo que es importante reforzar las medidas de prevención contra accidentes domésticos, especialmente durante esta temporada de altas temperaturas.

Cruz Roja advierte sobre incremento de accidentes durante vacaciones

De acuerdo con Cassandra Herrera, instructora del área de Prevención de la Cruz Roja Mexicana, los accidentes más frecuentes en esta época son caídas, quemaduras, heridas, intoxicaciones y atragantamientos, por lo que la supervisión constante de los menores es fundamental.

"Estar al cuidado de los niños, más que nada que pasan mucho tiempo en casa o también haciendo actividades afuera, pero es cuando más se incrementan los accidentes en casa"

Los menores pueden estar expuestos a riesgos si no se les presta la atención necesaria, por lo que recomendó vigilarlos de manera permanente.

Recomiendan proteger conexiones eléctricas y asegurar muebles

Entre las principales medidas preventivas destacó proteger las conexiones eléctricas.

"a veces los niños pueden agarrar algún juguete... y se puede dar que se electrocute el niño".

También aconsejó asegurar los muebles.

"A los niños les gusta escalar... y se puede llegar a caer el mueble y aplastar al niño".

En viviendas de dos o más pisos, la especialista recomendó instalar barreras o barandales de seguridad en las escaleras.

"Si podemos tener un barandal en las escaleras, mucho mejor... para que el niño llegue a evitarse el accidente que se pueda llegar a caer de las escaleras", comentó.

La prevención puede evitar emergencias en el hogar

Los accidentes pueden pasar en cuestión de segundos, entonces, qué mejor que la prevención y más en esta época que los pequeños del hogar, se encuentran dentro debido al periodo vacacional.

En caso de una emergencia, indicó que pueden comunicarse al 911 o directamente con la Cruz Roja Mexicana al 81 1477 1477.