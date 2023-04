Critican a ciclista sampetrino tras denunciar a tránsito

Por mucho tiempo ha existido el debate entre ciclistas y automovilistas a la hora de tomar las calles de las ciudades, echándose la 'bolita' a la hora de tomar responsabilidades.

Si bien es cierto que falta mucha cultura vial en México para convivir con los ciclistas en las calles, también hay algunos de estos quienes no respetan el reglamento de tránsito, desencadenando accidentes, muchos de estos graves.

Fue precisamente un joven identificado como César de la Garza quien denunció a un oficial de tránsito del municipio de San Pedro en redes sociales porque asegura que le dio el paso, al mismo tiempo que pasaba un vehículo.

De acuerdo con el joven, los hechos se registraron la tarde de ayer lunes a las 18:15 horas en la avenida Fuentes del Valle en San Pedro.

Lugar donde ocurrieron los hechos tomada por Google Maps, se puede comprobar el sentido de la circulación.

La cámara corporal del ciclista muestra que circulaba en sentido contrario sobre la avenida Fuentes del Valle y aparentemente no hizo alto total para cruzar la calle Vía Servio Tulio, cuando el oficial de tránsito le había dado el paso a los vehículos.

Tras cruzar, el oficial le gritó al ciclista que se esperara, que tampoco se pasara, pues podía haber sido atropellado. Sin embargo, el ciclista se detuvo en la esquina y decidió responderle al elemento a quien le pidió que se identificara, le advirtió que lo estaba grabando y que lo iba a denunciar.

El oficial que se identificó como César Mendoza aceptó ser grabado y amablemente intentó explicarle al ciclista que debió 'frenarse' porque lo podían atropellar, ya que le estaba dando el paso a los vehículos como se ve en el video. Pero, el ciclista aseguró que si se frenó y que él como 'peatón' tenía prioridad.

Por su parte, el elemento afirmó que los ciclistas tienen prioridad, pero le señaló que si está viendo que los vehículos están pasando hay que frenarse.

Pero, el ciclista César de la Garza no aceptó los argumentos del oficial y le señaló que 'lo menos que podía hacer' era reportarlo, lo que aceptó el elemento diciéndole que estaba en su derecho.

Este caso se suma a otra 'denuncia' que hizo un ciclista en la Ciudad de México al reclamar que una ambulancia estaba bloqueando el paso de la ciclovía, sin embargo, lejos de ser apoyado, también fue criticado por no mostrar empatía ante una situación de emergencia en donde se estaba atendiendo a una persona.

Les debía este hermoso video, CUATRO policías de #TransitoGCDMX no movieron un dedo para liberar la ciclovía de Insurgentes, al contrario, me ignoraron cuando me vieron 🤡



La policía no me cuida @UCS_GCDMX pic.twitter.com/EsUfwbfN02