Critica Waldo Fernández alto costo de vida en Nuevo León

El Senador de la República, Waldo Fernández González, advirtió sobre una creciente crisis en el costo de vida en Nuevo León, señalando que el dinamismo económico y el liderazgo en atracción de inversiones del estado no se están traduciendo en bienestar real para las familias locales.

A través de un análisis de la situación actual, el legislador destacó que la entidad vive una contradicción financiera: a pesar de ser el estado con los ingresos promedio más altos de México, el excedente económico para los ciudadanos es casi inexistente.

“Nuevo León vive una paradoja: somos el estado con mayores ingresos promedio del país, y aun así sólo dos de cada 10 familias logran cubrir sus necesidades y ahorrar”, sentenció el Senador.

El salario sube, pero el costo de vida lo devora

Fernández González reconoció que, bajo la administración de Morena, el país ha vivido un incremento histórico del 150% en el salario mínimo durante los últimos siete años. Este avance ha posicionado a México con el tercer mejor salario mínimo de América Latina, solo por detrás de Uruguay y Chile.

Sin embargo, para el senador, este esfuerzo federal se diluye en la entidad debido a la inflación local. “El problema ya no es cuánto se gana, sino cuánto cuesta vivir en Nuevo León”, explicó, detallando que servicios, alimentos y transporte presentan incrementos que superan por mucho el poder adquisitivo ganado.

La vivienda: De derecho a negocio

Uno de los puntos más críticos señalados por el legislador fue el sector inmobiliario. Según datos presentados por Fernández, Nuevo León tiene los precios de vivienda más altos del país, debido a que esta se ha gestionado como un activo de especulación y negocio, perdiendo su naturaleza de derecho humano.

El Senador contrastó esta realidad con las reformas impulsadas por el Gobierno Federal para devolverle el sentido social al INFONAVIT, mediante créditos más accesibles y programas de rehabilitación.

Llamado a la acción local

Finalmente, Waldo Fernández hizo un llamado enérgico a las autoridades estatales y municipales para que dejen de ser espectadores ante el encarecimiento de la vida. Subrayó que es responsabilidad de los gobiernos locales regular, planear y construir vivienda digna que sea alcanzable para la clase trabajadora.

El legislador reiteró su compromiso de seguir impulsando políticas que garanticen que el crecimiento económico de Nuevo León no se quede solo en las cifras macroeconómicas, sino que llegue directamente a los bolsillos y al ahorro de las familias nuevoleonesas.