Crítica Tafich que apenas supervisarán obra en Centrito

Bueno, la verdad es que, si me dicen que no tenía supervisión la obra, sí les creo, ya que los únicos supervisores que se han visto son los mismos vecinos que nos han compartido los retrasos y las malas prácticas que se han realizado durante todos estos meses. Espero que no le vayan a echar la culpa a las lluvias para no terminar esto en diciembre, ya que debieron haber contemplado y previsto esto durante la planeación de la obra”, agregó la regidora panista.