Crítica Samuel que Héctor Castillo vaya por Santa Catarina

El gobernador Samuel García señaló que Héctor Castillo no hizo ninguna obra y dejó mucho que desear como alcalde durante sus dos periodos

El gobernador Samuel García criticó la elección de Héctor Castillo para contender por la alcaldía de Santa Catarina, respaldado por el Partido Acción Nacional.

Castillo ya ha sido alcalde de este municipio en dos ocasiones, y según el gobernador, no hizo ninguna obra y dejó mucho que desear como presidente municipal.

Enlistó los proyectos que se han llevado a cabo y los que se tienen previstos para Santa Catarina, solo con dos años de administración.

Como por ejemplo: remodelación de la Ecovía, túnel BRT, líneas del Metro y puentes, entre otros.

"No tiene cara para pedir de nuevo la oportunidad. Si llega el vatito este que en 6 años no hizo nada, claro que no lo va hacer", expresó.

Y recordó cuando Tesla se decidió por Nuevo León para instalar su gigafactory, aseguró que temía que el proyecto diera marcha atrás, por los antecedentes que tenía el también ex alcalde de Santa Catarina, Victor Pérez, de pedir "moche de 20%", dijo.

"Le dije a Nava, no quiero tonteras y corrió a toda la gente de Pérez de su gobierno, y se hizo naranja", dijo.

Finalmente solicitó a los ciudadanos que cuiden su voto.

"Sí, ya sacamos a la vieja política, ayúdenme a que no regrese", solicitó.

