Critica MC 'octavo' informe de Mty; son ‘años sin resultados’

Martha Herrera y Baltazar Martínez cuestionaron resultados de monterrey en pavimentación, servicios públicos, movilidad, seguridad y casos como Next Energy

Movimiento Ciudadano (MC) criticó el “octavo” informe del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, al señalar que en este periodo no ha dado resultados y “no ha sabido resolver”

El pronunciamiento lo hicieron los dirigentes de ese partido en Monterrey, Martha Herrera, y en Nuevo León, Baltazar Martínez, a propósito del segundo informe de gobierno que De la Garza presenta este miércoles.

Los emecistas lo cuestionaron por sus resultados en pavimentación, servicios públicos, movilidad, seguridad, pero también en casos como el de Next Energy y la entrega de la “Tarjeta Rosa”

Herrera y Martínez grabaron y difundieron un video en el que criticaron que persistan problemas que, afirmaron, han sido recurrentes en la ciudad.

“Como bien saben, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, hoy rinde su octavo informe de gobierno. Durante años ha venido vendiendo la idea que tiene experiencia, pues imagínense, ocho años ya de alcalde”, dijo Herrera.

La referencia de “octavo informe” es porque ya son ocho años que De la Garza ha fungido como alcalde regio en diferentes periodos.

Martínez señaló que, pese a la experiencia que el alcalde ha presumido en sus distintas administraciones, persisten problemas de baches, basura y servicios públicos.

“Uno de ellos es el tema que sabe resolver, pero la realidad es que la ciudad de Monterrey está totalmente abandonada: la ciudad está llena de baches, de basura, los problemas siguen siendo los mismos que desde la primera vez que fue alcalde”, indicó.

El dirigente emecista también puso como ejemplo el caso de Next Energy, contrato celebrado durante una administración anterior de De la Garza y cuyo valor original fue de alrededor de $7,370 millones de pesos a 30 años.

El proyecto para una planta de generación de energía no llegó a concretarse y el contrato terminó en 2026.

El dirigente de MC también hizo referencia a la “Tarjeta Rosa”, que es un programa de apoyo económico para las mujeres, y la cual, durante la campaña de De la Garza por la gubernatura de Nuevo León en 2021, según dijo, la Fiscalía General de la República informó que abrió una carpeta por una denuncia relacionada con el presunto uso de programas sociales con fines electorales.

Herrera cuestionó la existencia de más de un millón de metros cuadrados de pavimento reportados por el alcalde regio y las obras de drenaje pluvial que supuestamente, dijo, están terminada