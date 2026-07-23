Crisis médica provoca aparatoso choque en San Nicolás

Un automóvil chocó contra una barda y derribó a un motociclista tras una presunta crisis médica. No hubo lesionados de gravedad

La mañana de este martes se registró un fuerte accidente en el cruce de las avenidas Manuel L. Barragán y Sendero Norte, en la colonia Stiva, en el municipio de San Nicolás, donde un automóvil Kia blanco terminó fuera de control tras una presunta emergencia médica.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor, un hombre adulto que viajaba acompañado de su esposa, perdió el control de la unidad luego de que la mujer presuntamente sufriera una crisis convulsiva mientras circulaban por la zona.

Sin posibilidad de detener la marcha, el vehículo se impactó contra una barda metálica perimetral, la derribó junto a un motociclista que transitaba por el lugar, provocando una rápida movilización de cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a los involucrados. Aunque el percance fue aparatoso, las autoridades informaron que ninguno presentó lesiones de gravedad.

Como medida preventiva, el motociclista y la mujer que viajaba en el Kia fueron trasladados a un hospital privado para una valoración médica.

Elementos de Tránsito de San Nicolás realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. Al concluir las diligencias, una grúa retiró el automóvil, el cual quedó a disposición de las autoridades competentes.

La circulación presentó afectaciones de manera momentánea mientras se desarrollaban las labores de auxilio y el retiro de la unidad siniestrada. Las investigaciones continuarán para confirmar oficialmente que la presunta emergencia médica fue el factor que originó el accidente.