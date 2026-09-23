Crisis de una víctima vuelve a aplazar juicio contra Dámaso “N”

El juicio contra Dámaso 'N' fue reprogramado al 22 de octubre luego de que una víctima sufriera una crisis al verlo durante la audiencia

Una vez más, la audiencia de juicio oral contra Damaso “N”, exentrenador de gimnasia acusado de delitos sexuales contra menores de edad, fue pospuesta.

Este martes estaba previsto que iniciara el juicio en el que se determinaría la culpabilidad o inocencia del exentrenador. Sin embargo, la audiencia no pudo llevarse a cabo luego de que una de las víctimas presentara una crisis al ver en pantalla a su presunto agresor.

Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando alejandro romano, abogado de las víctimas, arribó a las instalaciones del Poder Judicial del estado de Nuevo León. Explicó que las cuatro víctimas, todas mujeres, participarían en la audiencia de manera remota, debido a las características del delito y como parte de las medidas de protección a sus derechos.

De igual manera, Damaso “N” participaría a distancia desde el penal de Apodaca, a solicitud de su propia defensa. De esta manera, únicamente estarían presentes de manera física en la sala el equipo legal de las víctimas y el juez de juicio oral.

Sin embargo, una de las víctimas no pudo rendir su testimonio debido a la crisis que presentó al observar en pantalla a Damaso “N”, situación que obligó a suspender nuevamente el proceso.

Por esta razón, la audiencia fue reprogramada para el próximo 22 de octubre, es decir, dentro de un mes, fecha en la que se buscará retomar el juicio y avanzar hacia una resolución.

Se tenía previsto que el juicio se extendiera durante varios días, debido a la cantidad de pruebas que serían presentadas tanto por el ministerio público como por los abogados de las partes involucradas. Ahora, estas pruebas tendrán que esperar hasta que pueda retomarse la audiencia ante el juez.

Cabe señalar que este proceso corresponde a una carpeta acumulada que integra cuatro casos, con sus respectivas denuncias y víctimas, los cuales fueron unificados dentro de este juicio.

Además, permanece pendiente otro proceso por los mismos delitos, relacionado con otras tres o cuatro presuntas víctimas, por lo que Damaso “N”, aún enfrenta otro procedimiento judicial.