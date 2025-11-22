Crematorio clandestino de mascotas en panadería de Monterrey

Vecinos de la colonia Caracol reportaron que existían olores fétidos y olor a quemado en un local que presuntamente se presentaba como una panadería.

Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre olores fétidos y a quemado provenientes de un inmueble ubicado sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en la colonia Caracol, al sur de Monterrey, en donde se descubrió que una panadería operaba como un crematorio de mascotas clandestino.

Al acudir al sitio, personal de Protección Civil de Monterrey confirmó que el lugar funcionaba como un crematorio clandestino, pese a estar registrado aparentemente como panadería.

Los elementos señalaron que el reporte inicial sugiere que el establecimiento era utilizado para la cremación irregular de animales, principalmente perros. Personal investigador revisó bolsas con presunto material biológico y documentos que permitan establecer quién operaba el lugar y cómo funcionaba exactamente en realidad actualmente.

El establecimiento no contaba con los permisos correspondientes, por lo que se colocaron sellos de suspensión de actividades. La medida busca impedir cualquier operación adicional mientras se revisa la documentación y se determina la naturaleza exacta de las actividades que se realizaban.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, realizaron un cateo en proceso para asegurar el lugar y continuar con las indagatorias del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el resultado de este cateo ni si hubo personas detenidas, y se espera que en las próximas horas se amplíe la información conforme avancen las revisiones del inmueble y el análisis de los indicios recolectados.

Panadería Lisboa niega participación en crematorio clandestino

A través de un comunicado difundido en sus plataformas digitales, el negocio de pan artesanal explicó que la sucursal involucrada dejó de pertenecer a la marca desde hace tres años, luego de que el dueño del inmueble solicitara el cierre. Según la empresa, su dirección oficial está actualizada desde entonces, por lo que el sitio asegurado por autoridades ya no forma parte de sus operaciones.