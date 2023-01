¿Creen que en otro salón no pasarán abusos?: Kiddo's a mamás

Esta fue una de las insólitas respuestas que recibió una madre que acudió a cancelar su contrato y pidió el reembolso de su anticipo

Por: Renata Medina

Enero 11, 2023, 21:30

Después de la denuncia del abuso sexual contra un menor de edad en el salón de fiestas Kiddo's sucursal Escobedo, las madres de familia se volcaron a cancelar sus contratos de fiestas.



Sin embargo, cuando se dirigieron a la sucursal Kiddo's en Linda Vista para cancelar sus contratos recibieron una insólita respuesta de parte de la encargada.



'Señora, usted cree que eso (el abuso sexual) no puede pasar en otro salón', dijo la encargada sin mostrar empatía por el caso, según reveló Alondra Correa en Facebook.



De acuerdo con el relato de la publicación, la encargada de la sucursal Kiddo's Linda Vista pidió a las madres no dejarse llevar por la agresión contra el menor ocurrida en Escobedo.



La encargada aclaró a la madre de familia que los salones de fiesta son de diferente administración y que incluso en la sucursal Linda Vista pondrían una televisión para que los padres puedan ver a sus hijos mientras conviven en las instalaciones.



Sin embargo, los motivos no fueron suficientes para convencer a la mujer quien exigió el reembolso del anticipo que hizo cuando separó la fecha para la fiesta de su hija.



'Aunque haya ocurrido el incidente en otra sucursal nadie querrá ir a un evento jamás ahí', expresó la madre de familia.



Tras viralizarse el caso, decenas de clientes acudieron a ambas sucursales de Kiddo's para cancelar sus contratos y además exigen el reembolso de sus anticipos.



También la tarde de este miércoles autoridades municipales clausuraron el salón de fiestas en Escobedo en donde presuntamente ocurrieron los hechos por operar con diversas irregularidades.