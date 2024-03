Crecen denuncias contra preventas de departamentos

Al considerar que sólo ha recibido largas y que la desarrolladora que le ofertó la preventa de un departamento ha sido inconsistente en lo que aseguró le prometieron, un comprador alista una demanda civil, e incluso evalúan si puede proceder una denuncia penal, incrementando así la cantidad de litigios por este esquema de venta.

Se trata del sampetrino, Juan Manuel Rodríguez quien el 18 de enero de 2020 convino una oferta de compra, es decir preventa, con la empresa Internacional de Inversiones (IDEI) por un departamento en la Torre Kanat, ubicada en Valle Poniente en Santa Catarina, cuya obra aún no ha sido terminada.

En aquel entonces Rodríguez pagó $850,000 pesos por el concepto de “convenio de oferta de compra” según su versión, la cual compartió con INFO7 en la víspera de la demanda penal que prepara al señalar que, si bien mostró la intención y el ánimo de liquidar el total del pago, hasta ahora sólo han encontrado largas por parte de la desarrolladora para iniciar el proceso de 'compraventa'.

Aunque en el convenio de oferta de compra acordado por ambas partes, los vendedores no precisaron fecha de entrega del inmueble, si se definió que en mayo de 2022 se liquidarían $2.6 millones de pesos para completar el pago total por el departamento en $3.5 millones.

Pero una vez pasada esa fecha, IDEI no abrió las puertas al ahora potencial demandante para que se finiquitara lo que acordaron, explicó Rodríguez “El saldo del precio total del inmueble… lo cubriremos a usted y de inmediato a más tardar el 30 de julio del 2022 en la escritura pública del inmueble ante notario, salvo que ustedes otorguen un plazo mayor”, indica la cláusula B del convenio.

La fecha de entrega se fue posponiendo al finalizar 2022 y luego en 2023, pero luego ya ni la llamada le tomaban por lo que en diciembre del año pasado Rodríguez presentó una queja en Profeco.

Ese proceso no ha prosperado porque los representantes de IDEI no han ido a las citas, por lo cual ahora va por otro frente: el civil y si no, hasta el penal.

“Aparte de la queja en Profeco, traigo a mis abogados preparando una demanda para pedir así que me regresen lo que me corresponde.

“Es una demanda civil, y se está investigando el proceder de la compañía porque no sabemos por qué está parado el proyecto.

“Si este proyecto se inició con irregularidades es lo que está investigando el grupo de abogados para ver si procede una demanda penal”, afirmó el afectado.

IDEI estuvo emproblemada económicamente a principios de enero al grado que proveedores pidieron someterla a concurso mercantil, pues tenía meses que no les pagaba sus servicios y productos.

El 21 de enero llegó a un acuerdo con estos y la solicitud fue retirada, sin embargo, los problemas con los clientes continuaron.

Te puede interesar: Incumple IDEI con entrega de 'depas'; clientes van a Profeco

INFO7 publicó el pasado 23 de enero el caso de Juan Manuel Rodríguez y expuso la fragilidad del sistema de preventas el cual expertos pidieron regular creando esquemas como el de Estados Unidos donde los desarrolladores tienen que depositar en un fideicomiso el costo del proyecto para garantizar el mismo.

Y es que los desarrolladores comúnmente fondean el proyecto con dinero de las preventas y si este no alcanza, estos quedan truncos afectando a quienes sí pagaron.

En la mayoría de las preventas los desarrollos no se comprometen a una fecha de entrega, pero en este caso sí hay una de escrituración y es el elemento que el afectado tomará para fundamentar su denuncia.

En estos convenios los que los clientes ofrecen los pagos de enganches y del resto del costo total del inmueble que en algunos casos superan los $800,000 pesos.

Con información de elhorizonte.mx

Comentarios