Crecen avistamientos de osos y crean nuevo protocolo

El Gobierno de Nuevo León dio a conocer un nuevo protocolo para atender interacciones entre personas y osos negros americanos en la entidad.

Durante la última semana los avistamientos de osos fueron muy frecuentes en la Zona Metropolitana de Monterrey, por lo cual Protección Civil decidió hacer un nuevo protocolo al respecto, para cuidar tanto a los ciudadanos, como a la fauna silvestre.

Uno de ellos primero avistamientos fue a principios de la semana pasada cuando un perro se encontraba en la calle y comenzó a ladrar al ver a un oso adulto que se encontraba en una calle de la colonia Lomas del Mirados en el municipio de Monterrey.

En las imágenes se logró observar como el perro se acercaba más al oso landrole para ahuyentarlo, pero este no lo logró.

Posterior a eso, en la casa de Uriel Antuna, jugador de fútbol también hubo un avistamiento, pues mientras se preparaban para salir de casa, un grupo de osos se acercaron al portón de la entrada para urgar en la basura.

Luego de varios intentos, pudieron llevarse una bolsa de basura y se retiraron del hogar del jugador sin ningún problema.

Así mismo, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León también se dio otro avistamiento pero este fue por la noche.

El documento establece un esquema de coordinación entre autoridades para responder a reportes de avistamientos, incidentes o conflictos. Parques y Vida Silvestre será la instancia encargada de recibir y canalizar los reportes, mientras que la Profepa mantendrá la facultad de decidir el destino final de los ejemplares y las medidas para su liberación o reubicación.

Los reportes deberán realizarse a través de las líneas 070 y 911. Entre las principales recomendaciones a la ciudadanía están no acercarse al animal, no alimentarlo ni molestarlo, evitar perseguirlo y permitir que se retire por cuenta propia.

El protocolo también contempla acciones de disuasión para alejar a los osos de zonas habitadas, como el uso de sonidos fuertes, luces, claxon de vehículos, gas o spray antiosos y otros mecanismos de condicionamiento aversivo.