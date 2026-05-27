Crece en el área metropolitana el delito de extorsión

Recientemente, los más típicos de vivir son las llamadas de números extranjeros, ofertas de trabajo a través de WhatsApp, o videos compartidos en mensakes

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En Nuevo León, el delito de extorsión presenta una tendencia al alza, con un repunte considerable que ha afectado a miles de ciudadanos, quienes caen en mensajes o palabras falsas.

La zona metropolitana de Monterrey concentra la mayor cantidad de casos, donde los principales modus operandi incluyen extorsiones telefónicas, falsos inspectores, cobros de piso y sobornos vehiculares.

Recientemente, los más típicos de vivir son las llamadas de números extranjeros, ofertas de trabajo a través de WhatsApp, o videos compartidos a través de mensajes de texto.

La conductora de Info 7 Matutino, Maru Lozano, recientemente reportó en redes sociales cómo el pasado domingo su familia estuvo a punto de ser robada debido a una llamada telefónica.

“Una joven de 19 años empleada de la casa club. Aquí de nuestro fraccionamiento, fue víctima de una extorsión telefónica, le llamaron aquí a la casa club, le hicieron creer que hablaba con el jefe y le pasó el celular para hablar con el jefe y con el dueño, disque, dueño de esta casa, le hicieron videollamada, la manipularon, le dieron instrucciones” “Sacó dinero, sacó joyas, pensando que está ayudando al supuesto dueño de la casa, incluso tomó el coche de Alejandro para llevar las cosas afuera del fraccionamiento para entregarlas. Afortunadamente, nosotros llegamos, llegamos a tiempo y no se consumó el robo”

Ante esto, el llamado persiste, a platicar con chicos y grandes de que se debe hacer en caso de ser victima de una llamada o mensaje extraño.

Las recomendaciones son:



• No contestar números desconocidos.

• No proporcionar datos personales.

• Si te llaman, simula que se interfiere la señal, cuelga y bloquea el número.

• Habla con tus familiares y confirma que estén bien.

• No cedas ante la presión o amenazas.

• Mantén tu celular prendido.

• No proporciones información de tarjetas.

• No proporciones fotografía de tu identificación.

• No publiques información privada en tus redes sociales.



Ante cualquier situación reporta o denuncia inmediatamente al:



• 089 ó 9-1-1