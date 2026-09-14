Crece creación de empleo formal un 84% en Nuevo León

La cifra alcanzada supera en más del 80 por ciento lo registrado en el mismo periodo de la administración estatal anterior.

Un total de 280,839 puestos formales se registraron ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León entre octubre de 2021 y agosto de 2026, lo que se traduce en la generación de empleos de calidad que fortalecen el desarrollo de las familias en la entidad.

Esto marca una cifra 84.3% superior a la alcanzada en el mismo lapso del sexenio anterior, informó el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna.

El funcionario estatal atribuyó este avance a la atracción de inversión extranjera, la expansión de firmas internacionales, el dinamismo del sector manufacturero, la innovación y las alianzas estratégicas entre las universidades y las empresas locales.

"El liderazgo económico de Nuevo León se traduce en oportunidades para las familias. Hoy tenemos más empleos formales, mejores salarios y una economía que sigue creciendo y atrayendo nuevas inversiones. Queremos que cada inversión que llega se convierta en más y mejores puestos de trabajo para aprovechar la capacidad de la fuerza laboral de nuestro estado", declaró el funcionario.

Además de la cifra de empleo, Flores Serna puntualizó que en julio de este año el salario promedio diario ascendió a 739.87 pesos, al tiempo que la entidad mantiene la tasa de desempleo más baja de su historia y aporta el 12.7% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero del país.