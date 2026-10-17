Crece corriente en el río La Silla en Guadalupe

Personal municipal mantiene vigilancia en el Parque Tolteca y prohíbe el acercamiento de visitantes por el riesgo de remolinos.

La creciente del río La Silla, en el municipio de Guadalupe, ha crecido de modo inusual, a consecuencia de que las lluvias siguen en algunos sectores del municipio de Guadalupe.

Dentro del Parque Tolteca, el nivel del agua en el cauce de este río está casi a su máxima expresión.

Por la fuerza que arrastra el paso del agua, se forman peligrosos remolinos en el cauce.

Personal del municipio de Guadalupe mantiene vigilancia para que nadie se acerque al caudal.

Por el peligro que representa un cauce crecido, no se permite a los visitantes acercarse.

Solo las patas y los patos disfrutan nadando, aunque lo hacen con ciertas reservas, ya que la corriente suele ser traicionera.