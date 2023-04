Crearán planes de estudios sobre IA y electromovilidad

El gobernador Samuel García señaló que estos planes de estudios son importantes por los nuevos retos que representa la llegada de Tesla

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que buscará que el estado cumpla nuevos récords, por lo que señaló que se buscará apostarles a planes de estudio de inteligencia artificial y electromovilidad.

Durante rueda de prensa, el mandatario estatal señaló que esto es importante para poder cumplir nuevos retos ahora con la llegada de Tesla.

“Vamos a romper todos los paradigmas y vamos a crear nuevos planes de estudios, de nuevas ciencias, de inteligencia artificial, de electromovilidad, las nuevas carreras del espacio, porque con la llegada de Tesla ya los récords que había quedaron completamente superados”, mencionó García.

El mandatario estatal agregó que se busca un Nuevo León que siga siendo exitoso, y señaló eso será posible ahora que el estado está en la mira del mundo y tiene semáforo verde en sus finanzas para poder avanzar en infraestructura.

“Queremos un Nuevo León exitoso con empresarios grandotes, con empresas globales, con emprendedores, queremos apostarles a las nuevas tecnologías, a un medio ambiente sano y a que tengas los mejores sueldos y la mejor mano de obra calificada. Tenemos semáforo verde en las finanzas, lo que nos permite tener más de $112,000 millones en infraestructura y mucha liquidez para sacar a cabo todos los proyectos que nos propusimos.

“Hoy Nuevo León está en la mira del mundo, no nos dejan de invitar a eventos, no nos dejan de invitar empresarios, no nos dejan de venir a visitar embajadores que quieren que vayamos a Alemania, a Corea, a China, a India, a Europa… estamos viendo la mejor época quizá en siglos”, agregó.