Crean laboratorio de innovación para desarrollo artesanal

El laboratorio se realiza a partir del 17-18 y 24-5 de febrero en LABNL Lab Cultural Ciudadano con la participación de 16 maestras y maestros artesanos

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México puso en marcha el Laboratorio de Innovación del programa Original, un modelo de formación intensiva que busca fortalecer la comercialización y sostenibilidad económica de artesanas y artesanos del país. Monterrey, Nuevo León, es la primera sede de esta iniciativa.

El laboratorio se realiza a partir del 17-18 y 24-5 de febrero en LABNL Lab Cultural Ciudadano con la participación de 16 maestras y maestros artesanos de 14 localidades en ocho estados, quienes recibirán mentorías especializadas para mejorar diseño, materiales y presentación de sus piezas, respetando siempre los saberes tradicionales.

La secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, destacó que la entidad puede ser puente entre el talento artesanal y nuevos mercados desarrollando un ecosistema especializado en diseño estratégico y desarrollo de producto.

Los resultados se presentarán en noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos.