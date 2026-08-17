Crean en Linares 'Kawayo', refugio para caballos maltratados

El secretario de Gobierno de Nuevo León anunció la apertura de Kawayo, un santuario para caballos rescatados ubicado en Linares.

Con el objetivo de brindar una segunda oportunidad a caballos víctimas de abandono, explotación o maltrato, el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores, anunció que el próximo mes será inaugurado oficialmente Kawayo, un santuario dedicado al rescate de estos animales.

La apertura del espacio, ubicado en el municipio de Linares, está programada para el próximo 5 de septiembre y forma parte de un proyecto a título personal del funcionario.

Kawayo contará con atención médica veterinaria, cuidados especializados y amplias áreas destinadas a la rehabilitación y el libre pastoreo de los ejemplares rescatados.

“Este es un paso muy importante; estamos listos para la inauguración de Kawayo, un lugar que nace para rescatar, cuidar y darles una segunda oportunidad a caballos que han sufrido abandono o maltrato. Queremos que aquí puedan recuperarse, vivir en libertad y recibir todo el cuidado que necesitan”, indicó Flores.

El secretario señaló que el objetivo es que los caballos puedan recuperarse en un entorno adecuado, vivir en libertad y recibir los cuidados necesarios para mejorar su calidad de vida.

“Estos animales nos han dado momentos de alegría, compañía y muchas enseñanzas; ahora nos toca a nosotros regresarles un poco de todo eso”, manifestó. “Este es un compromiso con ellos y también un llamado a toda la sociedad a ser más sensibles y responsables con el bienestar animal”.

El funcionario estatal agregó que el proyecto también busca generar conciencia entre la sociedad sobre la responsabilidad que implica el cuidado de los animales y la importancia de prevenir el abandono y el maltrato.

“Agradezco a mi familia por acompañarme en este camino y ser una parte importante para cumplir este sueño”, añadió.

El funcionario planteó que Kawayo pueda convertirse en uno de los santuarios de caballos rescatados más importantes de Latinoamérica, además de funcionar como un espacio para promover una cultura de respeto y protección hacia los animales.

La apertura del santuario se suma a otras acciones impulsadas por Flores en materia de bienestar animal, entre ellas iniciativas para fortalecer las sanciones contra el maltrato y abuso animal en Nuevo León, así como donaciones a instituciones dedicadas al rescate y rehabilitación de animales.

Con Kawayo, indicó, busca no solo brindar refugio y atención a caballos en situación de vulnerabilidad, sino también convertirse en un espacio que promueva la protección y el respeto hacia estos animales.