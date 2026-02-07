Crea Monterrey Consejo Consultivo para Personas con Discapacidad

En un esfuerzo por transformar la capital regia en una ciudad más justa y accesible, el gobierno de Monterrey formalizó este viernes la creación del Consejo Consultivo para Personas con Discapacidad. Este nuevo organismo, integrado por expertos, activistas y funcionarios, busca diseñar políticas públicas que eliminen de raíz las brechas de discriminación. Una alianza entre ciudadanía y gobierno El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, encabezó la toma de protesta de los nuevos consejeros, subrayando que su administración trabajará "hombro con hombro" con la sociedad civil para fortalecer la cultura de inclusión. “Me da tranquilidad saber que hay un Consejo al que van a escuchar los secretarios y regidores. Vamos a encaminar políticas públicas que pongan un grano de arena para construir lo que queremos: una ciudad para todos y todas; una ciudad incluyente y justa”, afirmó el edil.

De la Garza Santos reconoció la trayectoria de los ciudadanos que integran el órgano, señalando que sus logros personales son ejemplo de resiliencia ante una ciudad que históricamente no ha sido diseñada para la diversidad funcional.

El rostro de la experiencia

El Consejo destaca por la participación de perfiles ciudadanos con alta especialización y vivencia directa en el tema de discapacidad:

Integrante Perfil y Especialidad Olinda Perla Treviño Especialista en Lengua de Señas e Instituto de Audición. Meligy Garza Villarreal Psicóloga educativa y embajadora de la Coalición Síndrome de Usher. Rodrigo Cantú Guzmán Doctor en Psicología y compositor con discapacidad motriz. Angélica Morán Bretón Cantante de ópera y doctora en educación con discapacidad visual. Keyla Azeneth Izquierdo Activista y representante de cuidadores de niños con autismo. Claudia Barroso Directora de COTII y especialista internacional en autismo. Eva Leticia Martínez Especialista de la asociación Effeta en Síndrome de Down.

Compromiso con resultados reales

Por su parte, Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, agradeció la labor honoraria de los miembros y enfatizó que el objetivo primordial es avanzar hacia una sociedad "más humana y cercana".

Angélica Morán Bretón, hablando en representación del Consejo, manifestó que la expectativa ciudadana es clara: que las propuestas generadas en esta mesa se traduzcan en prácticas reales que beneficien a las futuras generaciones.

Funciones del Consejo: