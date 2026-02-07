Crea Monterrey Consejo Consultivo para Personas con Discapacidad

En un esfuerzo por transformar la capital regia en una ciudad más justa y accesible, el gobierno de Monterrey formalizó este viernes la creación del Consejo Consultivo para Personas con Discapacidad.
Este nuevo organismo, integrado por expertos, activistas y funcionarios, busca diseñar políticas públicas que eliminen de raíz las brechas de discriminación.
Una alianza entre ciudadanía y gobierno
El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, encabezó la toma de protesta de los nuevos consejeros, subrayando que su administración trabajará "hombro con hombro" con la sociedad civil para fortalecer la cultura de inclusión.
“Me da tranquilidad saber que hay un Consejo al que van a escuchar los secretarios y regidores. Vamos a encaminar políticas públicas que pongan un grano de arena para construir lo que queremos: una ciudad para todos y todas; una ciudad incluyente y justa”, afirmó el edil.