Crea la UANL un posgrado en educación musical

El programa será impartido por la Facultad de Música y está diseñado para que egresados desarrollen proyectos docentes, de innovación educativa e investigación

La Universidad Autónoma de Nuevo León anunció la creación de la Maestría en Ciencias con Orientación en Educación Musical, un nuevo posgrado que busca fortalecer la formación especializada y la investigación en el ámbito artístico y pedagógico.

El programa será impartido por la Facultad de Música (FAMUS) y está diseñado para que los egresados desarrollen y gestionen proyectos docentes, de innovación educativa y de investigación científica, mediante el uso de metodologías activas y herramientas tecnológicas aplicadas a la enseñanza musical.

La directora de la FAMUS, Graciela Mirna Marroquín Arbáez, destacó que este nuevo posgrado responde a las necesidades actuales de la sociedad y de la educación musical, y subrayó que es resultado de la evolución académica y tecnológica que ha experimentado la institución a lo largo de casi nueve décadas.

Por su parte, el director del Sistema de Estudios de Posgrado de la UANL, Gerardo Enrique Muñoz Maldonado, señaló que la creación de esta maestría representa un paso histórico al integrar pedagogía, innovación tecnológica e investigación educativa en la formación de especialistas en música.

La Maestría en Ciencias con Orientación en Educación Musical tendrá una duración de cuatro semestres, se impartirá en modalidad no escolarizada (en línea) y su primera generación iniciará en el periodo agosto–diciembre de 2026.

El plan de estudios contempla materias como modelos pedagógicos para la enseñanza musical, metodología de la investigación, diseño y gestión de proyectos culturales, además del uso de herramientas digitales e inteligencia artificial aplicadas a la educación.