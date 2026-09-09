Costó el FIFA Fan Fest $492 millones; se recuperó el 52%

Parque Fundidora informó que el evento mundialista costó 492 millones de pesos y recuperó el 52% mediante ingresos, patrocinios y aportaciones

El FIFA Fan Festival™ Monterrey tuvo un costo de $492 millones de pesos, de los cuales $257.3 millones fueron recuperados, lo cual equivale al 52% de la inversión, informó este martes Parque Fundidora durante la Junta de Consejo presidida por Bernardo Bichara.

De acuerdo con el balance financiero presentado ante el Consejo, los recursos recuperados provinieron de las zonas premium, venta de alimentos y bebidas, estacionamientos, así como aportaciones de Host City Monterrey, la Oficina de Convenciones y Visitantes y otras fuentes.

“Por cada $100 pesos invertidos en la realización del Fan Festival, $52.3 pesos fueron recuperados o cubiertos mediante ingresos del evento y fuentes complementarias, mientras que $47.7 pesos correspondieron a recursos propios de Parque Fundidora”, indicó el organismo en un comunicado.

Los $234.6 millones restantes, equivalentes al 47% de la inversión, fueron cubiertos con recursos propios generados por Parque Fundidora, sin requerir, según el organismo, aportaciones extraordinarias o transferencias presupuestales del Gobierno Central del Estado.

“Más de la mitad del FIFA Fan Festival™ Monterrey se pagó con la propia capacidad de generación de ingresos y financiamiento vinculada al evento”, indicaron.

El balance se dio a conocer luego de concluir el cierre administrativo del evento, realizado del 11 de junio al 19 de julio, y que reunió a más de 2.5 millones de asistentes durante 39 días de actividades.

El Fan Fest incluyó la transmisión de más de 90 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, además de actividades deportivas, culturales y gastronómicas, así como cinco conciertos masivos encabezados por Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme, Enrique Iglesias y Carín León.

Según el comunicado, Imagine Dragons reunió a más de 120,000 asistentes, mientras que Grupo Firme convocó aproximadamente a 150,000 personas en una sola jornada, de acuerdo con el balance presentado.

“Este nivel de recuperación no tuvo precedente en ninguna sede de la Copa del Mundo y constituye un caso de éxito sin precedentes”, indicaron.

Parque Fundidora sostuvo que el acceso general gratuito permitió que millones de personas asistieran a un evento oficial de FIFA, pese a que Nuevo León únicamente recibió cuatro partidos dentro del estadio y ninguno de ellos correspondió a la Selección Mexicana.

La inversión total fue ejecutada mediante dos contratos, los cuales, tras concluir el proceso formal de cierre del evento, serán puestos a disposición pública junto con información complementaria relacionada con la realización del Fan Festival.

“Fan Fest no requirió aportaciones extraordinarias ni transferencias presupuestales del Gobierno Central del Estado, por lo que representó costo cero para el gobierno central”, expresó Parque Fundidora.

El organismo señaló que la aportación de $234.64 millones fue posible mediante los ingresos propios generados bajo su modelo de gestión, a través de festivales, concesiones, arrendamientos y otras estrategias comerciales.