Costarán $1,200 mdp obras peatonales para el Metro

Las obras peatonales complementarias a las líneas del Metro, -que incluyen puentes, parques lineales, y rehabilitación de banquetas-, tendrán un costo estimado de $1,200 millones de pesos, informó la Secretaría de Movilidad.

Hernán Villarreal, titular de la dependencia, enfatizó que la cifra es un estimado, pues los trabajos aún están pendientes de ser asignados.

“Estamos en un proceso de licitación y es difícil e irresponsable de mi parte hablar de montos”, dijo, “pero puedo dar un monto agregado que nos permita, sin incurrir en una irregularidad, decir que al rededor de $1,200 millones de pesos es lo que costará todos estos trabajos”.

Durante rueda de prensa, el funcionario informó que se intervendrán las banquetas de Morones Prieto y Constitución, a la altura de la Línea 4, para hacerlas más amigables al peatón.

Así mismo se contempla un nuevo parque lineal que conectará Palacio Federal, en Guadalupe, con el Parque Fundidora.

Villarreal también adelantó la modernización de los puentes peatonales que cruzan el río Santa Catarina.

Los proyectos se suman a los anunciados previamente: el andador de 6 kilómetros que irá a un costado del cause bajo las columnas de la Línea 4, y la construcción de dos nuevos puentes.

“Son obras que nos van a servir para que los usuarios puedan llegar de una forma accesible, cómoda, a transportarse en el transporte colectivo. “Además nos va a permitir hacer intervenciones de arborización y de embellecimiento a lo largo de la líneas del Metro”, aseguró.

Cuestionado sobre los plazos de entrega, el funcionario prometió que estará listas para los primeros cinco meses del 2026.

“La licitación puede tardar 45 días y ya podríamos estar empezando las obras. “Algunas estarán terminadas para marzo, pero las más grandes, como los puentes peatonales, la idea es que estén para mayo”, aseguró.

En ese sentido, agregó que existe la posibilidad de tener que implementar más cierres viales para llevarlas a cabo.

“Vamos a minimizar el impacto en la vialidad, creemos que no se va a requerir cierre de carriles, pero a lo mejor en alguna ocasión podrá requerirse”, dijo.

Sobre los permisos federales para las obras a la altura del río, Villarreal reconoció que todavía no están listos.

“No se toca el Santa Catarina, pero como se cruza de forma aérea sí se requiere permiso de la Semarnat y la Conagua. “Dentro de la misma licitación se va a gestionar, la empresa que quede asignada tendrá que gestionar los permisos, pero estamos en el entendido que no hay una afectación”, consideró.

Las nuevas obras a detalle

PARQUE LINEAL L4

- 6 kilómetros en la lateral de Constitución

- Andador de 3 metros de ancho

- 10 mil 250 beneficiarios

- 6 puntos de descenso al lecho del río

REHABILITACIÓN DE BANQUETAS

- Ampliación y conexión a puentes nuevos y ya existentes

- 5.87 kilómetros a la altura de la avenida Constitución

- 5.55 kilómetros a la altura de Morones Prieto

PARQUE LINEAL PALACIO FEDERAL-FUNDIDORA

- 1.6 kilómetros de intervención