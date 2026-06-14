Cortocircuito provoca incendio en vivienda de colonia Las Flores

Las llamas consumieron un colchón, basura, una llanta, láminas, madera y diversos materiales almacenados en el inmueble.

Un incendio registrado la noche del viernes en una vivienda de la colonia Las Flores movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, sin que se reportaran personas lesionadas.



El incidente ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Lirio número 3545. Al arribo de los cuerpos de auxilio, el fuego ya había sido sofocado por personal de Bomberos de Nuevo León y Protección Civil municipal.



De acuerdo con el reporte oficial, las llamas consumieron un colchón, basura, una llanta, láminas, madera y diversos materiales almacenados en el inmueble. Además, se registraron daños en una habitación.



Las autoridades informaron que el incendio presuntamente se originó a causa de un corto circuito, aunque las causas exactas serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.



La propietaria de la vivienda fue identificada como Adriana Morales. No fue necesario evacuar a personas y tampoco se detectaron riesgos adicionales en la zona.