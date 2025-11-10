Cortocircuito provoca incendio en chatarrera de Monterrey

El fuego consumió material y autos en desuso en un predio de Lomas del Roble; bomberos de Monterrey y San Nicolás lograron controlarlo sin heridos

Un probable cortocircuito ocasionó un incendio en una chatarrera ubicada en los límites de Monterrey y San Nicolás, lo que derivó en la movilización de unidades de emergencia de ambos municipios durante la noche de este domingo.

El siniestro fue reportado poco antes de las 21:00 horas en un terreno localizado sobre la avenida Almazán, casi en su cruce con Armando Manzanero, en la colonia Lomas del Roble. En el sitio operaba un negocio de compra y venta de chatarra donde el fuego consumió principalmente material metálico y algunos vehículos inoperantes que se encontraban dentro del predio.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Monterrey, en coordinación con personal de San Nicolás, arribaron al lugar para realizar labores de sofocación y control del fuego, logrando contenerlo en cuestión de minutos antes de que se propagara hacia los inmuebles colindantes.

Durante la intervención, un joven de 22 años salió del terreno acompañado de su mascota; ambos resultaron ilesos. El afectado mencionó que rentaba un espacio dentro de la chatarrera, pero logró ponerse a salvo antes de que el fuego se extendiera.

Las autoridades señalaron que el siniestro se originó por un presunto cortocircuito en una de las áreas del negocio. Tras varios minutos de labores, las cuadrillas concluyeron con la eliminación de puntos de calor y la verificación del área, descartando cualquier riesgo adicional.