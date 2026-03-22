Cortocircuito en tejaban provoca incendio al sur de Monterrey

Basura que se encontraba acumulada sirvió para que el siniestro se expandiera rápidamente por la vivienda hecha principalmente de madera y con techo de lámina

Un cortocircuito provocó un incendio que consumió dos cuartos en un tejaban y que posteriormente se extendió a una segunda vivienda, al sur de Monterrey.

Según informó Protección Civil municipal, una instalación eléctrica sacó chispas que alcanzaron a un árbol seco iniciando así las llamas.

Fue sobre la calle Niza, en la colonia Narvarte, donde se registró el siniestro.

Basura que se encontraba acumulada sirvió para que el siniestro se expandiera rápidamente por la vivienda hecha principalmente de madera y con techo de lámina.

“Nos reportaron que había dos personas al interior del tejaban, y afortunadamente los elementos de la Policía se mueven para poder extraerlas y afortunadamente se encuentran bien”, dijo Daniel Betancourt, director Protección Civil de Monterrey.

El fuego también alcanzó a otro domicilio de material, que registró daños menores.

En esta última vivienda se encontraban tres jóvenes que alcanzaron a salir apenas las llamas iban en incremento.

El siniestro fue controlado por personal de Bomberos de Nuevo León, en coordinación con rescatistas municipales.

En tanto, paramédicos de la Cruz Roja atendieron a una mujer de la tercera edad que habitaba el tejaban y quien presentó crisis nerviosa por el siniestro.