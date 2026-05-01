Cortocircuito causa incendio y deja sin luz colonia regia

A consecuencia del incidente, la colonia Pablo González quedó sin energía eléctrica durante varias horas. No se reportaron lesionados

El incendio de cableado eléctrico a causa de un presunto cortocircuito generó alarma entre vecinos de la colonia Pablo González, al norte del municipio de Monterrey, durante la noche del miércoles.

El hecho fue reportado alrededor de las 22:00 horas en el cruce de las calles Nabor Camargo y Bernabé González, luego de que habitantes del sector detectaran que cables adheridos a un poste de electricidad comenzaban a incendiarse.

De acuerdo con los primeros reportes, tras el cortocircuito se pudo observar la emanación de humo y fuego desde lo alto del poste, lo que provocó preocupación entre los residentes ante el riesgo de que las llamas se extendieran.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, así como personal de Bomberos de Nuevo León, quienes trabajaron para sofocar el incendio y evitar mayores afectaciones.

A consecuencia del incidente, la colonia Pablo González quedó sin energía eléctrica durante varias horas.

No se reportaron personas lesionadas tras este hecho.