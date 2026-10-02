Corto en ventilador causa incendio en bodega en Monterrey

Fue en la colonia Cantú, sobre la avenida Cuarta Vidriera, donde se reportó el percance a las 7:58 de la mañana del jueves.

Un cortocircuito en un ventilador provocó un conato de incendio al interior de una bodega y causó la evacuación de 30 trabajadores, en Monterrey.

Las llamas consumieron el aparato y solo se extendieron hasta un mueble de madera antes de ser extintas.

Sin embargo, el siniestro generó una cantidad importante de humo que obligó a detener las operaciones del lugar.

La treintena de empleados aguardaron al exterior hasta que controlaran las llamas y descartarán riesgos los elementos de Bomberos de Nuevo León, y Protección Civil municipal y estatal.

Fue en la colonia Cantú, sobre la avenida Cuarta Vidriera, donde se reportó el percance a las 7:58 de la mañana del jueves.

Una hora y media más tarde la bodega ya se encontraba en proceso de ventilación para reanudar parcialmente labores.

Ninguno de los empleados del lugar, identificado como Idexa, resultado con lesiones o síntomas de intoxicación.