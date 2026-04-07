Corto deja sin luz más de un día a vecinos del Centro

Domicilios y negocios vieron interrumpidos el servicio de energía desde la tarde del sábado luego de que un poste se debilitó por constantes chispas y flamazos

Un cortocircuito en un transformador que no fue atendido a tiempo provocó el colapso de un poste de energía eléctrica dejando sin el servicio por más de un día a vecinos del Centro de Monterrey.

Los problemas comenzaron desde la tarde del sábado con la estructura de madera debilitándose por las constantes chispas y flamazos.

Ya para las 7:00 de la mañana del domingo la parte elevada del poste se vino abajo con todo y el transformador.

Únicamente unas ramas y cableado impidieron que el aparato se proyectara contra el pavimento.

Domicilios y negocios vieron interrumpidos el servicio de energía desde entonces, lamentando que la afectación pudo prevenirse.

Es sobre la calle 5 de mayo, entre Doctor Coss y Diego de Montemayor, donde ocurrió el incidente.

“Estamos batallando bastante, no tenemos luz, estamos a oscuras, ya hicimos el reporte pero nunca nos resolvieron nada”, compartió Fabiola, empleada de un establecimiento.

Para el mediodía del lunes el servicio continuaba sin ser restablecido, así como el transformador seguía colgando peligrosamente.

La zona fue acordonada el fin de semana por elementos de Protección Civil municipal, así como por Bomberos de Nuevo León que se desplegaron para sofocar las llamas.