Corto circuito provoca incendio en vehículo en la Nuevo Repueblo

Por: Marcial Pasarón 18 Marzo 2026, 13:40 Compartir

Los hechos ocurrieron la mañana del miércoles en el cruce de las calles Hilario Martínez y Libertad en la colonia Nuevo Repueblo.

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Un corto circuito provocó que un automóvil estacionado cerca de un centro comercial fuera consumido por el fuego. Los hechos ocurrieron la mañana del miércoles en el cruce de las calles Hilario Martínez y Libertad en la colonia Nuevo Repueblo. Lo anterior provocó que por lo menos 60 personas que se encontraba en la tienda fueran evacuadas en forma preventiva. Al lugar llegaron elementos de bomberos y Protección Civil. Las maniobras contra incendio se prolongaron por algunos minutos y se reportó que no hubo personas lesionadas.