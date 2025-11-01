Corto circuito provoca desalojo en Clínica 2 del IMSS

Un camión de bomberos se hizo presente en el lugar, así como elementos de Protección Civil de Nuevo León para brindar el apoyo necesario

Durante la tarde de este viernes se registró un pequeño incendio en las instalaciones de la Clínica 2 cdel Instituto Mexicano del Seguro Social.

De acuerdo con el propio IMSS, esto se originó por un corto circuito en una de las computadoras en un consultorio de Servicios Preventivos, generando unas ligeras llamas.

En cuanto el siniestro fue creciendo, se realizaron los procedimientos mandatorios de Protección Civil, aunque solo para el primer piso del inmueble, por lo que se desalojó el lugar.

Como parte del protocolo de atención a incendios, hasta el lugar arribó una unidad de Protección Civil para controlar las llamas y realizar la inspección correspondiente, mediante la cual se descartaron riesgos mayores y en solo un par de minutos se controló la situación.

Algunos de rescatistas presentaron síntomas de intoxicación por el humo; sin embargo, fueron atendidos inmediatamente y no tuvieron más complicaciones.

Este incidente tuvo saldo blanco tanto en personal del propio centro médico, pacientes y rescatistas, por lo que rápidamente los médicos del área de urgencias se reincorporaron a sus labores. en menos de una hora.







