Cortes de agua en Guadalupe afectó 'poco' a vecinos

En el sector de la colonia Cañada Blanca, vecinos de este lugar, no resintieron severos afectaciones por el corte del servicio anunciado por el gobierno.

Por: Marcial Pasarón

Enero 21, 2023, 15:55

El corte al suministro de agua anunciado por el gobierno estatal, tuvo poca afectación en una colonia al oriente de Guadalupe.



En el sector de la colonia Cañada Blanca, vecinos de este lugar, no resintieron severos afectaciones.



Agua y Drenaje de Monterrey, alertó a mitad de la semana, sobre los trabajos de mantenimiento de un ducto en el área del municipio de Apodaca que provocaría el corte en el suministro.



El cierre de la válvula que alimenta a colonias de Guadalupe, Escobedo, Apodaca y San Nicolás iniciaría a partir del viernes 20 de enero a las 18 horas.



Para ello, giró indicaciones para que la población estuviera al pendiente y no los tomara por sorpresa



El cierre en el suministro no tuvo mucha repercusión en la colonia Cañada Blanca.



En esta colonia de Guadalupe, sus habitantes refirieron que aunque con baja presión pero se mantuvo el suministro.





'Bueno aquí siempre tuvimos agua, con poca presión pero nunca se fue' dijo un vecino que realizaba trabajos de pintura en su casa.

Una mujer que almorzaba con su familia sobre la calle Atolingo, refirió que el suministro fue cortado alrededor de la una de la tarde del viernes.Esther Ochoa, vecina de la colonia indicó 'La cortaron a la una de la tarde, pero solo por tres horas, pero ya nos habíamos preparado con botes por si acaso'.





En esta colonia como en varias situadas en otros municipios, el corte del agua vario en cuanto a los horarios.



Pero las afectaciones para la población fueron mínimas.