Corte invalidó a Adrián de la Garza como Fiscal: Samuel

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de la elección del Fiscal, invalida a Adrián de la Garza como candidato al puesto.

De acuerdo con el mandatario estatal, la sentencia indica que solo son 12 los perfiles que cumplieron con los requisitos y señala que entre ellos no está De la Garza, pues insiste en que no entregó la carta de no antecedentes no penales.

“Si uno ve el expediente nada más hay 12, yo no entiendo por qué le queremos dar tantas vueltas, que, si son del gobierno que, si son de Adrián, son 12 perfiles que cumplieron y ahora le toca al Congreso mandar una lista de cuatro.

“Como se dice coloquialmente lástima Margarito porque en el expediente de la Corte que es el que vale y en el expediente del Congreso, él no tiene carta (Adrián de la Garza) y ya no la puede presentar, podrá decir misa, pero él no es un candidato elegible”, dijo García.

El gobernador señaló que el argumento que el Poder Ejecutivo hizo valer es que el Comité de Selección y el Comité Anticorrupción obviaron requisitos de la Constitución federal y local y que no era posible que en un área tan importante como la procuración de justicia no pidiera la carta de antecedentes, carta de inhabilitación y otros requisitos.

“Ese argumento fue el que le gustó el ministro fue el que propuso a la Sala y por unanimidad la Sala dijo ese argumento es correcto, el Congreso ni los actores políticos ni siquiera tienen la sentencia y todos andan diciendo interpretando el único que lo tiene porque fue nuestra demanda es el Poder Ejecutivo y lo que dice ahí muy claro es quien no presentó en tiempo y forma la carta está descartado”, agregó.

