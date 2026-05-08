Corriente arrastra 13 vehículos tras tormenta en Monterrey

Una fuerte corriente en Bernardo Reyes y Fidel Velázquez provocó que varios automóviles fueron desplazados y quedaron atrapados entre árboles y encharcamientos

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Las fuertes lluvias registradas durante la noche del jueves provocaron severos encharcamientos que terminaron convirtiéndose en peligrosas corrientes de agua en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Fidel Velázquez, en Monterrey, donde al menos 13 vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua.

De acuerdo con reportes, fue alrededor de las 21:00 horas cuando el nivel del agua comenzó a elevarse rápidamente sobre la lateral de la avenida Fidel Velázquez, generando una corriente con dirección hacia la colonia Hogares Ferrocarrileros.

La fuerza de la corriente desplazó varios automóviles, algunos de los cuales terminaron varados sobre banquetas y atorados entre árboles, mientras que otros quedaron atrapados en medio de los encharcamientos junto con sus tripulantes.

Tras los reportes de auxilio, elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar para brindar apoyo a los automovilistas y realizar maniobras de rescate preventivo.

A pesar de lo aparatoso de la situación, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, aunque sí importantes afectaciones viales debido al cierre parcial de carriles y la acumulación de agua en la zona.

Con el paso de los minutos y conforme descendió el nivel del agua, los cuerpos de auxilio y operadores de grúas comenzaron las maniobras para retirar los vehículos afectados, varios de los cuales presentaban daños en el motor tras quedar bajo la corriente.