Corredores Verdes dejan legado de movilidad tras el Mundial FIFA™

La red peatonal y ciclista conecta el Fan Fest con el Estadio Monterrey y permanecerá como infraestructura para la movilidad y convivencia ciudadana

Los Corredores Verdes han cobrado relevancia durante la celebración del Mundial en Nuevo León al servir como una alternativa de movilidad para quienes se trasladan entre distintos puntos de la zona metropolitana y el Estadio Monterrey.

Esta red de infraestructura urbana impulsada por el Gobierno de Nuevo León conecta espacios como Parque Fundidora, Parque España, Parque del Agua y el estadio sede de los encuentros, mediante una ruta peatonal y ciclista de aproximadamente 2.9 kilómetros.

“Estas obras, que quedarán como un legado y han sido impulsadas por el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, están cumpliendo su objetivo y hoy trasladan de manera segura y ordenada a miles de aficionados extranjeros y neoloneses desde la gran fiesta mundialista del Fan Fest, en Parque Fundidora, hasta el Estadio Monterrey”, informó el gobierno estatal.

“Entre familias, turistas extranjeros y seguidores del futbol, la ruta peatonal se ha convertido en un camino de convivencia en el que las personas avanzan sin riesgo y, sobre todo, en armonía con el medio ambiente. Lo que antes implicaba recorrer avenidas de alta circulación vehicular ahora se realiza a través de estos espacios seguros y accesibles, diseñados para el peatón”.

El recorrido atraviesa diversas vialidades del municipio de Guadalupe, entre ellas Federico Gómez García, Constitución de Guadalupe, Ignacio Zaragoza y Matancillas, permitiendo el desplazamiento de aficionados, turistas y residentes.

Durante los días de actividades mundialistas, la ruta ha sido utilizada por personas que acuden tanto a los partidos como a las zonas de convivencia instaladas en la ciudad, ofreciendo una opción para recorrer el trayecto caminando, en bicicleta o en otros medios de movilidad personal.

La infraestructura integra andadores, ciclovías, áreas verdes y espacios públicos rehabilitados, además de mantener conexión con distintos sistemas de transporte público que operan en la zona metropolitana.

Una vez concluida la actividad mundialista, los Corredores Verdes permanecerán como parte de la infraestructura pública de la entidad, brindando espacios para la movilidad diaria y convivencia de la ciudadanía.