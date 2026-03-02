Corona Estado a tres cantantes como Patrimonio Vivo

El Estado entregó la Corona al Patrimonio Vivo a tres representantes de la música norestense en la entidad para reconocer su trayectoria

En el marco del día del patrimonio de Nuevo León el Estado entregó la Corona al Patrimonio Vivo a tres representantes de la música norestense en la entidad para reconocer su trayectoria.

Se trato de Marilú Treviño Martínez, Luisa Fernanda Patrón Pérez y Dolores Martínez Rangel, quienes durante su vida han preservado e interpretado la música regional, el evento se realizó en la plazoleta interior del museo La Milarca en San Pedro.

Acudieron distintas personalidades del Estado como Samuel García, Gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, Melisa Segura Guerrero, Secretaría de Cultura, entre otros.

También se contó con la presencia de la escolta y banda de guerra militar quienes entonaron el Himno Nacional para dar arranque a la ceremonia de reconocimiento que tuvo gran afluencia en su mayoría por personas allegadas a las galardonadas.

El mandatario estatal, indicó que reconocer a estas cantantes y representantes de la cultura de Nuevo León está la mejor manera de pasar la 13va edición del Día del Patrimonio del estado.

Y añadió un pequeño mensaje para rememorar el legado de Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro, quien falleció el pasado 22 de septiembre y fue un promotor cultural importante y quien realizó el Museo La Milarca.

“El legado es de Mauricio Fernández quien el día de ayer obtuvo la máxima calificación en aprobación por encima de 90, así que un aplauso a Mauricio Fernández por este legado precioso que nos dejó.

“Hoy celebramos el Día del Patrimonio de Nuevo León y que mejor manera de celebrarlo que reconociendo y galardonando a mujeres que orgullosamente nos representan en la música norestense”, señaló García.

Asimismo, reafirmo el compromiso de su administración con la cultura para fomentar tradiciones que no se pierdan con los cambios generacionales, siendo importante la riqueza cultural de la entidad.

También hizo hincapié en el reciente nombramiento al municipio General Terán como pueblo mágico e incluso invitó a las tres galardonadas a un evento que se realizará en este ayuntamiento donde García aseguró también serán reconocidas.

“Este gobierno esta comprometido con la cultura, creamos la secretaria de la cultura, hemos invertido históricamente para que haya recursos que fomenten el arte, la cultura y en este caso nuestra raíz.

“El municipio de Terán se nombro por el Gobierno Federal Pueblo Mágico, por sus raíces y la música norestense, así que en tres meses vamos a hacer allá un gran evento, las queremos invitar para galardonarlas también allá”, señaló García.

Por último, el evento concluyó con la interpretación de cuatro canciones por parte de las coronadas como Patrimonio Vivo de Nuevo León, donde hasta el gobernador se levantó a bailar la música norestense.