Coreanas 'regias' festejan a México y dan el Grito

Un grupo de amigas, originarias de Corea, ya se sienten identificadas con la cultura mexicana y por este motivo se suman con entusiasmo a las fiestas patrias

A más de 12 mil kilómetros de distancia de su natal Corea, un grupo de amigas ya tienen su vida en Monterrey.

A Frida, su suerte le cambió cuando conoció el amor.

"Me casé con mexicano”, dice.

Afirma que de Monterrey le encanta todo.

"Me encanta su cultura y su gente, su comida y todo, todo”, asegura.

"Los regios son muy amables y nobles", comenta.

Al llegar a la Sultana del Norte conoció a otras coreanas y formaron un club de amigas.

"Aquí conocimos muchas coreanas, y hacemos amigos, amigas. Me encanta, muy bonito, Monterrey, la gente, muy amable, agradable y generosa, todo, todo, gente muy abierta, me encanta", expresa.

Dos de sus amigas, Lauren y Elena, se reúnen para platicar y convivir.

En la mesa, saborearon omelette, huevos a la mexicana, guacamole y tortillas.

Y con este grito, celebraron las fiestas patrias.

"¡Viva México”, gritan todas al unísono.