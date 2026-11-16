Corean '¡Gober!' a Raúl Cantú durante carreras de caballos

Por: Paola Treviño 15 Noviembre 2026, 19:06 Compartir

La expresión se escuchó durante la celebración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana tras las carreras de caballos de Los Morales y Los Villarreal

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Lo que comenzó como una jornada de tradición y fiesta terminó con tintes políticos, luego de que asistentes a las carreras de caballos de Los Morales y Los Villarreal corearan “¡Gober, gober, gober!” al alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú. La expresión de respaldo se escuchó durante la celebración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, evento que reunió a familias y aficionados a las carreras de caballos. Los gritos hacia el munícipe destacaron ante las menciones de su nombre entre los posibles perfiles de Movimiento Ciudadano para buscar la gubernatura de Nuevo León en 2027.