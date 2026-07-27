Coralillo arlequín: cómo identificarla y evitar riesgos

Esta serpiente utiliza sus llamativos patrones de color conocido como RANA (rojo, amarillo, negro, amarillo) como una advertencia natural

La presencia de colores brillantes entre la vegetación podría ser señal de una coralillo arlequín, por lo que autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y evitar cualquier intento de acercarse o manipular a este ejemplar.

Explicaron que esta serpiente utiliza sus llamativos patrones de color conocido como RANA (rojo, amarillo, negro, amarillo) como una advertencia natural de que puede representar un peligro.

No obstante, señalaron que la especie suele evitar el contacto con las personas y únicamente actúa cuando se siente amenazada.

“La coralillo arlequín utiliza sus patrones para advertir que puede representar un peligro. Aunque suele evitar el contacto con las personas, es importante mantener una distancia segura”, informó Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.

Recomendaciones ante un avistamiento

Ante un avistamiento, la recomendación es conservar una distancia segura, permitir que el animal continúe su camino y, en ninguna circunstancia, intentar capturarlo o moverlo.

En caso de que la coralillo arlequín se encuentre en una zona donde represente un riesgo para la población, las autoridades pidieron reportar la situación al número de emergencias 911 para que personal especializado atienda el caso.

Conocer las especies ayuda a su conservación

Asimismo, destacaron que conocer las especies nativas de Nuevo León contribuye a su conservación y promueve una convivencia responsable con la fauna silvestre, al tiempo que ayuda a prevenir incidentes tanto para las personas como para los animales.

“Al conocer más a las especies de nuestro estado, ayudamos a su conservación”, enfatizó la dependencia estatal.

Toma nota

El patrón rana

Sólo en NL el patrón conocido como RANA (rojo, amarillo, negro, amarillo) las distingue