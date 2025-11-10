Coordinación y obras clave destacan en balance: Miguel Flores

El secretario general de Gobierno resaltó obras, seguridad y diálogo con legisladores y alcaldes, buscando que el Mundial 2026 deje legado para NL.

Miguel Flores, secretario general de Gobierno de Nuevo León, hizo un balance de los cuatro años de administración y aseguró que la ciudadanía ha mostrado aprobación por los resultados alcanzados en seguridad e infraestructura.

“Tenemos la aprobación de la ciudadanía, vemos que se están concluyendo estas grandes obras, tenemos las líneas del metro, que es un gran reto que todavía nos espera.”

Flores resaltó que la Policía Estatal ha recibido reconocimiento nacional por su desempeño y confianza ciudadana, y subrayó la importancia de continuar trabajando para concluir la administración con un Nuevo León de primer mundo.

“Somos la policía mejor aprobada de todo México, hay Fuerza Civil, la mejor policía de México.”

Acerca de la preparación para el Mundial 2026, indicó que el objetivo es que las obras e inversiones queden como legado permanente del Estado y no solo sean temporales para el torneo.

“Tenemos que aprovechar esta coyuntura para que llegue el Mundial, sea la mejor sede, pero que cuando se vaya se quede el gobierno y se quede el Estado.”

Respecto al diálogo con el Congreso y los municipios, Flores enfatizó la coordinación constante como herramienta para lograr acuerdos y garantizar presupuesto y recursos necesarios para el desarrollo de Nuevo León.

“Ya vimos que por lo bien que nos fue cuando llegamos a puntos de acuerdo, obtuvimos un presupuesto.”

El secretario también destacó la colaboración con alcaldes y autoridades federales a través de mesas de seguridad y la Mesa de Construcción de Paz, asegurando que los colores políticos no interfieren con el trabajo conjunto.

Sobre programas dirigidos a grupos vulnerables, como la entrega de testamentos, Flores señaló que la respuesta ciudadana superó expectativas y prometió mantener este tipo de apoyos.