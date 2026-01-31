Coordinación estatal y municipal fortalece seguridad en García

El operativo permanente de seguridad, en las últimas semanas ha derivado en más de 40 detenciones de presuntos generadores de violencia

La coordinación entre el Gobierno de Nuevo León y el municipio de García ha permitido reforzar las acciones de seguridad y mantener un operativo permanente que, en las últimas semanas, ha derivado en más de 40 detenciones de presuntos generadores de violencia, informó el secretario de Seguridad del estado, Gerardo Escamilla Vargas.

El funcionario explicó que desde hace aproximadamente tres semanas se mantiene un despliegue conjunto en el municipio, resultado del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de García y autoridades estatales y federales, entre ellas Fuerza Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, así como las fiscalías local y federal.

Escamilla Vargas subrayó que el intercambio de información y la colaboración operativa entre los distintos niveles de gobierno han sido clave para lograr detenciones relevantes y avanzar en la contención de los hechos violentos registrados recientemente en la zona.

Asimismo, reconoció la disposición y colaboración del alcalde de García y del secretario de Seguridad municipal, lo que ha permitido fortalecer la estrategia conjunta y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Finalmente, reiteró que el operativo se mantendrá de manera permanente y llamó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades mediante reportes al 911 o denuncias anónimas al 089, al destacar que la participación ciudadana es fundamental para consolidar los esfuerzos de seguridad en el municipio.