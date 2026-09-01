Convoca Morena reunión para definir coordinador de bancada en NL

Diputados morenistas fueron citados este lunes 31 de agosto en Ciudad de México para definir quién encabezará la bancada en el Congreso de Nuevo León

La dirigencia nacional de Morena convocó para este lunes a los diputados locales de Nuevo León a una reunión presencial en la Ciudad de México, en la que se prevé definir a la nueva persona coordinadora del grupo parlamentario en el Congreso del Estado.

La reunión fue convocada por Ariadna Montiel, quien citó a los legisladores para dar seguimiento a los trabajos de organización del partido y a la conducción de la bancada morenista en el Congreso local.

De acuerdo con fuentes legislativas, uno de los principales temas que se abordará será la elección de quien sustituirá a la actual coordinación, por lo que el encuentro podría definir el rumbo del grupo parlamentario para el próximo periodo legislativo.

Entre los nombres que se perfilan para asumir la coordinación se encuentran las diputadas Greta Barra y Grecia Benavides, así como el legislador Tomás Montoya.

Fuentes consultadas señalaron que Mario Soto y Rodrigo Montemayor no participarían en el encuentro, debido a que actualmente tienen suspendidos sus derechos partidistas.

Sin embargo, será durante la reunión de este lunes cuando los legisladores determinen quién encabezará al grupo parlamentario.

En la convocatoria se establece que la reunión será presencial y se solicita a los diputados acudir puntualmente.

La definición de la coordinación ocurre en medio de movimientos internos dentro de Morena en Nuevo León y a unos días del arranque de un nuevo periodo de actividades en el Congreso local.

Con la reunión en la Ciudad de México, la dirigencia nacional busca encauzar la organización de la bancada y definir a quien tendrá la responsabilidad de representar al grupo parlamentario de Morena ante el Poder Legislativo estatal.

La convocatoria fue girada a los integrantes de la bancada para este lunes 31 de agosto a las 12:00 horas, en las instalaciones de Morena en la Ciudad de México, como parte de las tareas de organización interna del partido.