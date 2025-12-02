Convoca gobierno a mesa de trabajo para presupuesto

Se busca analizar la situación en torno al aumento al ISN y el endeudamiento, temas prioritarios para la definición de un Paquete Fiscal responsable.

El Secretario de Gobierno del Estado, Miguel Flores, convocó a los coordinadores de las bancadas locales a una mesa de trabajo con el objetivo de construir un Presupuesto 2026 que responda a las necesidades de Nuevo León y que pueda transitar entre todas las bancadas.

A través de un comunicado, el funcionario informó que la reunión se llevará a cabo este martes 2 de diciembre a las 14:00 horas, y se espera la asistencia de todos los coordinadores, junto a la presidenta del Congreso, Itzel Castillo, y la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Lorena de la Garza.

“El Presupuesto 2026 se construye con la participación de todos. Por eso hemos convocado a una mesa de trabajo, con el fin de llegar a acuerdos y sacar adelante este Presupuesto. Nuestro objetivo es claro: que Nuevo León cuente con un Presupuesto a la altura de sus necesidades y que siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir”, expresó Miguel Flores.

¿Por qué se convocó a una mesa para discutir el Presupuesto 2026?

La convocatoria surge en medio de la preocupación manifestada por los coordinadores del PAN y de Morena, quienes señalaron que desde la semana pasada no habían tenido señales del Ejecutivo para continuar con las negociaciones del presupuesto. De acuerdo con estas bancadas, previamente se había establecido un acuerdo para realizar mesas de trabajo junto con el sector empresarial, enlaces de la tesorería y el Poder Ejecutivo.

En dichas mesas, según indicaron, se buscaría analizar la situación en torno al aumento al ISN y el endeudamiento, temas que consideran prioritarios para la definición de un Paquete Fiscal responsable. Sin embargo, expresaron que esa dinámica de diálogo se había visto interrumpida.

¿Qué dijeron desde el PAN sobre la falta de avances?

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, señaló que existe molestia debido a que, a su consideración, el Ejecutivo ha dado prioridad a otros temas. Indicó que ya había transmitido su preocupación tanto a la presidenta de la Comisión de Presupuesto como a la coordinadora de Movimiento Ciudadano.

“Ojalá y hagan un espacio en esa agenda tan importante que tiene el gobernador (…) y pongan atención a las verdaderas prioridades que tiene Nuevo León”, manifestó, al insistir en la necesidad de retomar el diálogo sobre el financiamiento y el rumbo del presupuesto estatal.

¿Cuál es la postura de Morena sobre el Paquete Fiscal 2026?

Por su parte, el coordinador de Morena, Mario Soto, aseguró que las negociaciones del Paquete Fiscal 2026 están en pausa. Dijo que espera que antes de que termine el periodo ordinario de sesiones pueda retomarse el diálogo y obtener claridad sobre lo que ocurrirá con el presupuesto.

Soto consideró que la solicitud de financiamiento por parte del Ejecutivo es exagerada y poco responsable, por lo que enfatizó la importancia de alcanzar acuerdos que permitan concretar un paquete fiscal responsable para el Estado.