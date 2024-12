Convierte en atracción navideña cochera de su casa en Escobedo

En la esquina de Leonardo Da Vinci y Vía Lazio, en la colonia Joyas de Anáhuac, en Escobedo, se encuentra el hogar de Tomás Jimenez, quien desde hace 15 años adorna su casa con motivos navideños.

“Siempre me ha gustado, siempre he adornado todo. Ahorita sí ya me he extendido un poquito más en la decoración, pero sí que está prácticamente padre”, dijo Tomás.

Este año la temática es Navidad de Mickey Mouse, y tanto en el pinito, junto a los sillones y por todos lados la figura de Mickey y sus amigos está presente deseando Feliz Navidad.

La cochera de Tomás esta abierta al público para que los vecinos puedan tomarse fotografías y disfrutar de su gran pasión.

“Pueden venir a tomarse fotos sin ningún costo ni nada. Prácticamente está abierto desde las 6 de la tarde, más o menos ya dependiendo a las 11, 12, dependiendo de la gente que venga”, comentó.

Hasta el 7 de enero Tomás convierte su cochera en una atracción gratuita para todo público.

“Están muy contentos y emocionados de que es prácticamente que les doy permiso y que puedan entrar y que sea muy padre, expresó.

Desde las paredes, su fachada, su jardín, sus pinos y todo dentro de su cochera está envuelto en luces y la magia de la Navidad.

Comentarios