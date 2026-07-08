Controlan y liquidan incendio forestal en el Cerro del Fraile

Protección Civil informó que concluyeron los trabajos para controlar el incendio presuntamente provocado por un rayo que afectó aproximadamente 800 m²

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Protección Civil de Nuevo León informó que concluyeron los trabajos para controlar y liquidar el incendio forestal registrado en el Cerro del Fraile, presuntamente provocado por un rayo, en el municipio de García, el cual dejó una afectación de aproximadamente 800 metros cuadrados de vegetación.

Las labores fueron realizadas de manera coordinada entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, que trabajaron en el control y liquidación del fuego mediante herramientas manuales sobre el perímetro del incendio.

“En coordinación con diferentes instituciones, se realizaron labores de control y liquidación mediante el uso de herramienta manual sobre el perímetro del incendio. Asimismo, se contó con el apoyo helicóptero, el cual efectuó descargas de agua para reforzar el control del incendio en el perímetro”, informó la dependencia estatal.

De acuerdo con el reporte oficial, la vegetación afectada fue principalmente palma, sotol y lechuguilla. Al concluir las maniobras, las autoridades reportaron un 100 por ciento de control y 100 por ciento de liquidación del siniestro.

Aunque el incendio fue extinguido, personal de Protección Civil de García permanecerá en vigilancia preventiva en la zona para descartar cualquier posible reactivación.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de García, Protección Civil de Juárez, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración y el helicóptero de Protección Civil estatal.