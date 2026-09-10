Controlan tres incendios forestales en Nuevo León

Protección Civil Nuevo León informó que se mantiene vigilancia en las zonas afectadas para evitar una posible reactivación de las llamas.

Protección Civil Nuevo León, a través de su Brigada Fénix, logró controlar tres incendios forestales registrados en los municipios de Aramberri y Santiago, donde se realizaron labores de combate por aire y tierra.

En el ejido El Saucito, en Aramberri, el incendio afectó aproximadamente 1.5 hectáreas. El Helicóptero Kilo realizó descargas de agua, mientras ejidatarios apoyaron con herramientas manuales y la construcción de una brecha alrededor del perímetro.

El siniestro registra un 100 por ciento de control y 95 por ciento de liquidación, por lo que se mantendrá vigilancia durante las próximas 48 horas.

Otro incendio fue atendido en el ejido Cañón de Vacas, también en Aramberri, en una zona de difícil acceso ubicada en los límites de Nuevo León y Tamaulipas.

La Brigada Fénix realizó descargas de agua desde el Helicóptero Kilo, utilizando el río como fuente de abastecimiento.

El fuego afectó encino, matorral bajo y hojarasca, y registra 100 por ciento de control y 98 por ciento de liquidación.

En tanto, en la Sierra de la Silla, en Santiago, se controló un incendio registrado en el paraje Ermita, donde el Helicóptero ARES combatió puntos calientes en el perímetro.

El fuego consumió aproximadamente media hectárea de matorral bajo, lechuguilla y palma. El incendio registra 100 por ciento de control y 95 por ciento de liquidación.

Protección Civil Nuevo León informó que se mantiene vigilancia en las zonas afectadas para evitar una posible reactivación de las llamas.