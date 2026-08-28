Controlan incendio y suspenden clases en prepa Álvaro Obregón

Un incendio en un terreno municipal de Monterrey fue controlado sin lesionados; por prevención, la Preparatoria Álvaro Obregón suspendió clases presenciales.

El incendio de un terreno municipal en Monterrey provocó un despliegue de rescatistas y la suspensión de clases en la preparatoria Álvaro Obregón de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Fue aproximadamente a las 6:30 de la mañana cuando un área en desuso del predio comenzó a arder.

En el sitio se encontraban desechos como llantas y maderas que propiciaron el rápido crecimiento de las llamas.

Fue sobre la calle Francisco Beltrán, a 350 metros de la avenida Churubusco, donde se originó el incendio.

Al encontrase el inmueble municipal separado por una barda de la preparatoria, las clases presenciales fueron suspendidas de manera preventiva.

Cientos de alumnos que arribaron para iniciar la jornada lograron observar la densa columna de humo negro que se alzaba en las inmediaciones de la institución.

A través de un comunicado se informó que la jornada educativa se llevaría a cabo de forma virtual, suspendiéndose además un examen programado.

Elementos de Bomberos de Nuevo León, así como de Protección Civil municipal y estatal, se desplegaron para combatir el fuego.

Tras poco más de una hora se declaró liquidada la contingencia sin que se reportaran personas lesionadas.