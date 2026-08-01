Controlan incendio por cortocircuito en empresa de Apodaca

Tras confirmar que no existía riesgo de reignición, las autoridades acordonaron el cuarto afectado para evitar el acceso del personal

Un cortocircuito registrado en el cuarto de circuito cerrado de una empresa dedicada a la fabricación de etiquetas autoadheribles provocó la movilización de cuerpos de auxilio durante la madrugada de este viernes en el Parque Industrial Kalos Encarnación, en el municipio de Apodaca.

El incidente ocurrió alrededor de las 03:30 horas al interior de la planta Avery Denison LGM, ubicada sobre la calle Rafael Martínez García, donde la falla en un equipo electrónico generó un incendio que activó de inmediato el sistema de alarma contra incendios.

Antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, integrantes de la brigada interna de la empresa ingresaron al área afectada y, en coordinación con elementos de Protección Civil de Apodaca, combatieron el fuego utilizando un extintor de dióxido de carbono (CO₂) y otro de polvo químico seco (PQS), logrando sofocar las llamas.

Minutos después arribaron elementos de Bomberos Nuevo León, quienes realizaron la desconexión de los equipos eléctricos involucrados y verificaron que el incendio estuviera completamente extinguido. En el sitio únicamente quedó presencia de humo residual y polvo químico derivado del uso de los extintores.

Tras confirmar que no existía riesgo de reignición, las autoridades acordonaron el cuarto afectado para evitar el acceso del personal mientras se realizan las inspecciones correspondientes.

El incidente no dejó personas lesionadas ni fue necesaria la evacuación de trabajadores, por lo que una vez controlada la situación, las operaciones de emergencia concluyeron alrededor de las 04:36 horas.

Protección Civil de Nuevo León informó que el Departamento de Inspección acudirá posteriormente a la empresa para realizar una revisión de las instalaciones y determinar las condiciones de seguridad tras el incidente. En las labores participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Apodaca, Bomberos Nuevo León y Policía de Apodaca.