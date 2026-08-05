Controlan incendio forestal en la sierra de Salinas Victoria

Al arribar al sitio, los cuerpos de auxilio confirmaron que el fuego había afectado una superficie aproximada de 500 metros cuadrados

Un incendio forestal registrado en la zona serrana del Rancho Las Nueces de Quiroga, en el municipio de Salinas Victoria, fue controlado y extinguido por brigadistas de distintas corporaciones, luego de un operativo en el que también se utilizó un helicóptero para combatir las llamas.

Al arribar al sitio, los cuerpos de auxilio confirmaron que el fuego había afectado una superficie aproximada de 500 metros cuadrados, donde predominaba vegetación de pino piñonero y encino.

Para facilitar las labores en un área de difícil acceso, el helicóptero Fénix de Protección Civil de Nuevo León trasladó al personal hasta el punto del incendio, donde las brigadas realizaron trabajos directos de combate.

Posteriormente, la aeronave efectuó descargas de agua sobre la zona para contener y sofocar el fuego.

Tras varias horas de labores, las autoridades reportaron que el siniestro quedó con un 100 por ciento de control y 100 por ciento de liquidación, evitando que las llamas se propagaran a una mayor extensión de la sierra.

En las acciones participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, el helicóptero Fénix, personal de Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, Protección Civil de Salinas Victoria y brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Al concluir el operativo, personal municipal permaneció en el área para realizar recorridos de vigilancia y descartar una posible reactivación del incendio.